Napoli, parco invaso dalla spazzatura: i residenti sono furiosi (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il parco comunale di Pianura sito in via Vecchia Comunale continua ad essere sommerso dall'immondizia. In un primo momento i residenti hanno provato a ripulire e riqualificare la zona ma senza l'intervento delle istituzioni tutto sembra essersi perso in una nube di fumo. sono trascorse infatti solo poche settimane da quando alcuni cittadini, pubblicizzando il loro evento su facebook, avevano ripulito il territorio. Neanche il tempo di far godere il parco pulito ai cittadini che gli incivili sono tornati ad insozzarlo alla più non posso. Questo è ciò che denuncia un libero cittadino inviando la foto dello scempio al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha prontamente provveduto a far circolare la foto sui social grazie alla sua ...

