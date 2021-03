Dwayne Johnson dedica un premio al padre defunto | Era unico

(Di domenica 7 marzo 2021) Durante una premiazione, che ha avuto luogo in remoto,hato ildella Hollywood Critics Association alha omaggiato il suo, Rocky, poco più di un anno dopo la sua morte, avvenuta all'età di 75 anni., 48 anni, ha ricevuto il Trailblazer Award da parte dell'Hollywood Critics Association Film Awards,ndo ila suoin un emozionante video-tributo.ha detto che guardare la clip stava per farlo scoppiare a piangere: "È il promemoria fondamentale che ci ricorda che questo è un vero potere, se siamo abbastanza fortunati da essere in una ...

Advertising

villainsinz : @ultimatejuyeon JAJAJSJJSSJJD es como Dwayne Johnson nooooo - MegaNerd__ : Nell’episodio di questa settimana di #WrestlingVintage celebriamo gli unici tre campioni del mondo afroamericani de… - 3cinematographe : #DwayneJohnson premiato per il suo spirito innovatore! #Trailblazer #TheRock - francobertelli : DWAYNE DOUGLAS JOHNSON ... IERI e OGGI - antonellaa262 : Black Adam: ad aprile partiranno le riprese del nuovo film della DC Comics con protagonista Dwayne “The Rock” Johns… -

Ultime Notizie dalla rete : Dwayne Johnson

Cinematographe.it - FilmIsNow

Avventura e comicità la fanno da padroni in questi film, grazie anche al cast composto da, Jack Black , Kevin Hart e Karen Gillian . Ora tutti i fan del film potranno stare tranquilli ...Successivamente però la serie ha acquisito altri grandi nomi, fra cui il mitico 'The Rock'e Jason Statham. Fast&Furious: distrutte automobili per una cifra da capogiro, si aggira al ...Durante una premiazione, che ha avuto luogo in remoto, Dwayne Johnson ha dedicato il premio della Hollywood Critics Association al padre defunto. Dwayne Johnson ha omaggiato il suo defunto padre, Rock ...Dwayne Johnson ricorda il padre dopo aver vinto il Trailblazer Award, dedicato agli innovatori all'interno del mondo dell'intrattenimento.