LIVE MotoGP, Test Losail 2021 in DIRETTA: attesa per Rossi, Bagnaia e Morbidelli. Scendono in pista i primi protagonisti (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (6 marzo) – La presentazione dei Test Losail MotoGP – La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 12.39 I primi tempi cronometrati del 2021: 1 44 P. ESPARGARO 1:59.182 2 51 M. PIRRO +0.392 3 85 T. TSUDA +1.980 4 81 Y. Test1 +2.253 5 9 D. PETRUCCI +8.000 12.37 Miglior crono assoluto per Espargarò in 1.59.182. Lo spagnolo continua a migliorarsi. 12.35 Prende la via della pista Danilo Petrucci. Dopo la partentesi in Ducati, ll nativo di Terni si prepara per una nuova avventura con una KTM gestita dal ...

