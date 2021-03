Fdi | Caretta | ‘contro Meloni inchiostro sostituito con fango’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Il giornalismo secondo 'Repubblica': farsi passare le dichiarazioni di un pentito che a distanza di sette anni avrebbe ritrovato la memoria, non verificarle, non chiedere un'opinione in merito alla diretta interessata e pubblicare sostituendo l'con il fango". Lo afferma Maria Cristina, deputata di Fratelli d'Italia.