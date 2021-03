Chi è Alberto Tomba, il campione italiano di sci ospite a Sanremo? (Di sabato 6 marzo 2021) Alberto Tomba è considerato uno dei sciatori italiani più forti della storia dello sci alpino. Nato a Bologna, vanta numerose medaglie olimpiche e mondiali. Dopo averlo interrotto durante le Olimpiadi di Calgary ’88, sarà ospite del Festival di Sanremo nella sua 71a edizione. I primi anni Nato a Bologna il 19 dicembre 1966, sin da piccolo pratica sport (soprattutto sci) sulla collina dietro casa. Si iscrive quindi allo Sci Club di Bologna e a 10 anni gareggia sulle nevi dell’Appennino. Pratica anche altri sport, ma spinto dal papà, decide di dedicarsi esclusivamente allo sci. Conosce Roberto Siorpaes, ex sciatore italiano che diventa suo maestro. Siorpaes lo forgia lo fa diventare il grande sciatore che poi è stato. Le gare sugli Appennini però non sono di altissimo livello e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021)è considerato uno dei sciatori italiani più forti della storia dello sci alpino. Nato a Bologna, vanta numerose medaglie olimpiche e mondiali. Dopo averlo interrotto durante le Olimpiadi di Calgary ’88, saràdel Festival dinella sua 71a edizione. I primi anni Nato a Bologna il 19 dicembre 1966, sin da piccolo pratica sport (soprattutto sci) sulla collina dietro casa. Si iscrive quindi allo Sci Club di Bologna e a 10 anni gareggia sulle nevi dell’Appennino. Pratica anche altri sport, ma spinto dal papà, decide di dedicarsi esclusivamente allo sci. Conosce Roberto Siorpaes, ex sciatoreche diventa suo maestro. Siorpaes lo forgia lo fa diventare il grande sciatore che poi è stato. Le gare sugli Appennini però non sono di altissimo livello e ...

