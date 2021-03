PS5 e PSVR: il prossimo progetto dello studio di Blood & Truth ha un 'enorme potenziale' (Di venerdì 5 marzo 2021) A cosa sta lavorando SIE London studio? Qualche anno fa si diceva che stesse creando uno spin-off di Horizon Zero Dawn per PlayStation VR, ma del rumoreggiato progetto non si è più parlato negli ultimi tempi. Date le recenti uscite dello studio, tra cui PSVR Worlds e Blood & Truth, è probabile che il team sia impegnato in qualcosa di focalizzato sulla realtà virtuale di nuova generazione di Sony. Quello che sappiamo è che lo sviluppatore ritiene che il suo prossimo progetto abbia un "enorme potenziale". Un'intervista con i nuovi co-responsabili dello studio Tara Saunders e Stuart Whyte getta un po' più di luce sulla cultura, la storia e le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) A cosa sta lavorando SIE London? Qualche anno fa si diceva che stesse creando uno spin-off di Horizon Zero Dawn per PlayStation VR, ma del rumoreggiatonon si è più parlato negli ultimi tempi. Date le recenti uscite, tra cuiWorlds e, è probabile che il team sia impegnato in qualcosa di focalizzato sulla realtà virtuale di nuova generazione di Sony. Quello che sappiamo è che lo sviluppatore ritiene che il suoabbia un "". Un'intervista con i nuovi co-responsabiliTara Saunders e Stuart Whyte getta un po' più di luce sulla cultura, la storia e le ...

