Fallo di mano, l’IFAB cambia ancora la regola: ecco la novità (Di venerdì 5 marzo 2021) novità in arrivo per quanto riguarda il Fallo di mano. l’IFAB, organo che decide le regole del calcio, ha apportato un importante modifica cambia ancora la regola del Fallo di mano. Poche ore fa si è tenuta in videoconferenza l’Assemblea Generale Annuale dell’IFAB, l’organo che decide le regole del calcio. Uno dei temi trattati è stato appunto il Fallo di mano, dove è stata apportata una novità importante. Di seguito il comunicato ufficiale dell’IFAB: “Durante l’AGM sono stati concordati vari cambiamenti e chiarimenti alle Regole del Gioco, con un focus particolare sulla Legge 12 – Falli e cattiva condotta. Poiché ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021)in arrivo per quanto riguarda ildi, organo che decide le regole del calcio, ha apportato un importante modificaladeldi. Poche ore fa si è tenuta in videoconferenza l’Assemblea Generale Annuale del, l’organo che decide le regole del calcio. Uno dei temi trattati è stato appunto ildi, dove è stata apportata unaimportante. Di seguito il comunicato ufficiale del: “Durante l’AGM sono stati concordati varimenti e chiarimenti alle Regole del Gioco, con un focus particolare sulla Legge 12 – Falli e cattiva condotta. Poiché ...

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 90+6' - Incredibile, rigore per il Milan, fallo di mano di Larsen - LAROMA24 : IFAB: 'In caso di gol, il tocco di mano accidentale, non sarà fallo' #ASRoma - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Nuove regole da @TheIFAB: come cambia il fallo di mano - DiMarzio : Nuove regole da @TheIFAB: come cambia il fallo di mano - Tomas1374 : Se ho tradotto bene, l’ultima è la modifica rilevante: Il tocco di mano che produce un passaggio ad uno che segna n… -