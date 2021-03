Bufera al Liverpool: «Mane non si fa fischiare i rigori perché non vuole che Salah li segni» (Di venerdì 5 marzo 2021) Che al Liverpool sia un periodo difficile è fuor di dubbio. E tra i vari segnali della rottura del giocattolo – non bastassero le sconfitte e la classifica – ci sono quelli “ambientali”. La leggenda dei Reds Michael Owen ha clamorosamente accusato Sadio Mane di evitare di cadere in area e farsi fischiare rigori vincenti perché non vuole che il compagno di squadra Mohamed Salah poi li segni. Mane sarebbe geloso dello score di Salah, che finora in Premier ha segnato la bellezza di 10 gol in più. La bizzarra accusa di Owen si basa sul fatto che Mane non cade mai, anche quando potrebbe. Esempio: contro il Chelsea Mane toccato da Andreas Christensen ha resistito nonostante il fallo fosse ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Che alsia un periodo difficile è fuor di dubbio. E tra i vari segnali della rottura del giocattolo – non bastassero le sconfitte e la classifica – ci sono quelli “ambientali”. La leggenda dei Reds Michael Owen ha clamorosamente accusato Sadiodi evitare di cadere in area e farsivincentinonche il compagno di squadra Mohamedpoi lisarebbe geloso dello score di, che finora in Premier ha segnato la bellezza di 10 gol in più. La bizzarra accusa di Owen si basa sul fatto chenon cade mai, anche quando potrebbe. Esempio: contro il Chelseatoccato da Andreas Christensen ha resistito nonostante il fallo fosse ...

