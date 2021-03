Facebook ha ripristinato gli annunci dal contenuto politico in America

Leggi su wired

(Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Da giovedì 4 marzorevocherà negli Stati Uniti il divieto di sponsorizzare post di tema. Questo blocco temporaneo era stato introdotto dal social network come misura preventiva per evitare la diffusione di fake news sulle elezioni per la Casa Bianca di novembre. La limitazione delle pubblicità politiche avrebbe dovuto originariamente essere rimossa poco prima della data d’insediamento di Joe Biden, ma il continuo rivendicare una vittoria inesistente da parte dall’ex presidente Donald Trump e i disordini che hanno colpito il Campidoglio il 6 gennaio avevano convintoa estendere questo divieto fino ad oggi. Menlo Park ha sfruttato questo periodo di sospensione deglipolitici ed elettorali per raccogliere i feedback degli utenti, fa sapere in un post ...