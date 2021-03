Amadeus commenta gli ascolti di Sanremo 2021 | la gente non ha voglia di fare festa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il messaggio arriva forte e chiaro dalla conferenza stampa di oggi di. Non è tempo dire i numeri, questa edizione dinon può essere paragonata a quelle del passato. Non c’è confronto, non c’è modo diparagoni. Il periodo storico che stiamo vivendo è qualcosa di nuovo per tutti, di devastante. 10 milioni di persone davanti alla tv, sono oro colato rispetto a questo quadro e rispetto al dramma che milioni di famiglie vivono. In sintesi è questo il punto di vista della Rai e die quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti, perchè abbiamo davveroto fino allo sfinimento questo aspetto, sottolineando come il vero problema di questo Festival non siano i numeri ma la mancanza di idee e il cambiamento che appunto, sarebbe ...