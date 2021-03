Vaccini e ristori sono i nuovi fronti per Draghi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Il governo Draghi ha varato il suo primo dpcm per definire le nuove misure contro il Covid-19 e ora, mentre la nuova struttura commissariale e la Protezione civile studiano la ridefinizione della campagna vaccinale, premier e ministri sono al lavoro per varare un nuovo decreto Sostegno che contenga i ristori per le attività penalizzate dall'epidemia. Ieri la conferenza stampa dei ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini ha definito le nuove regole valide fino al 6 aprile. Una conferenza stampa collegiale, cui il premier Mario Draghi non ha partecipato in attesa di intervenire di persona nei prossimi giorni. Ma i sindaci contestano alcune delle misure adottate ieri, in particolare quelle sull'asporto di bevande a fronte della chiusura delle scuole. "Scuole chiuse ma movida libera" lamenta il presidente ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Il governoha varato il suo primo dpcm per definire le nuove misure contro il Covid-19 e ora, mentre la nuova struttura commissariale e la Protezione civile studiano la ridefinizione della campagna vaccinale, premier e ministrial lavoro per varare un nuovo decreto Sostegno che contenga iper le attività penalizzate dall'epidemia. Ieri la conferenza stampa dei ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini ha definito le nuove regole valide fino al 6 aprile. Una conferenza stampa collegiale, cui il premier Marionon ha partecipato in attesa di intervenire di persona nei prossimi giorni. Ma i sindaci contestano alcune delle misure adottate ieri, in particolare quelle sull'asporto di bevande a fronte della chiusura delle scuole. "Scuole chiuse ma movida libera" lamenta il presidente ...

