Terza ondata, Grimaldi: "Se le scuole non potranno restare aperte per tutti almeno lo siano per i più piccoli" (Di mercoledì 3 marzo 2021) I contagi in Piemonte corrono e la variante inglese, quella più contagiosa, sembrerebbe essere presente nella metà delle persone attualmente affette da Covid19; ieri sono stati registrati oltre 1600 nuovi contagi di cui 1.406 tra la popolazione generale. "Questa situazione rende evidente, per l'ennesima volta, la necessità di dover prendere scelte anche radicali per la vita delle persone, tenendo presente però che non tutti possono organizzarsi. Penso al mondo della scuola, ad esempio, per il quale una tempestiva comunicazione alle famiglie e la possibilità di chiudere la settimana in presenza potrebbero fare la differenza sia nell'organizzazione familiare sia in quella scolastica: rispetto al totale dei nuovi casi quelli che arrivano da un ambito scolastico sono il 10% si tratta di un numero alto ma che ci consente di tenere duro ancora almeno fino ...

