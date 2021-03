D’Amato | somministrazione unica | servono indicazioni chiare

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “Basta ai balletti delle dichiarazioni dei virologi. Sull’dose le autorita’ competenti dianoe inequivocabili alle Regioni. Se tecnicamente e scientificamente e’ una decisione appropriata allora procediamo, altrimenti e’ meglio tacere per non generare confusione nei cittadini gia’ prenotati. Lo dico da una Regione che si accinge a superare le 140mila doppie somministrazioni con oltre 460mila somministrazioni eseguite complessivamente”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio