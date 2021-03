Bergamo-Trento | data | orario | diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La Zanettiospita la Delta Despar Trentino: eccoe come vedere intv eil recupero della quarta giornata di ritorno del campionato diA1. Dopo la bella prestazione messa in campo contro una big come Scandicci, le ragazze di coach Bertini vogliono continuare a crescere e ottenere punti per provare a migliorare la nona posizione. Le bergamasche, undicesime in classifica, vanno a caccia di punti nell’ultimo match della loro stagione per chiudere in bellezza in vista dei Playoff Scudetto. RISULTATI E CLASSIFICAA1COME VEDERE LA PARTITA L’appuntamento è per le ore 17:00 di giovedì 4 ...