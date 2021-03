Alex Schwazer, la marcia del campione olimpico riparte da Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’edizione di quest’anno sta mettendo in scena un festival di Sanremo ricco di sportivi. Tra loro c’è anche Alex Schwazer, campione olimpico di marcia a Pechino 2008. L’atleta altoatesino era da qualche anno al centro delle discussioni per via della squalifica inflittagli dalla WADA per doping. Un fatto che in realtà non è stato commesso, come ha sancito il GIP di Bolzano qualche settimana fa. Così il marciatore può provare a riprendere la preparazione verso le imminenti olimpiadi di Tokyo, WADA permettendo. Ecco di seguito la storia di un atleta alla ricerca del suo personale riscatto che comincerà proprio da Sanremo. La carriera di Alex Schwazer Alex Schwazer, nato il 26 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’edizione di quest’anno sta mettendo in scena un festival diricco di sportivi. Tra loro c’è anchedia Pechino 2008. L’atleta altoatesino era da qualche anno al centro delle discussioni per via della squalifica inflittagli dalla WADA per doping. Un fatto che in realtà non è stato commesso, come ha sancito il GIP di Bolzano qualche settimana fa. Così iltore può provare a riprendere la preparazione verso le imminenti olimpiadi di Tokyo, WADA permettendo. Ecco di seguito la storia di un atleta alla ricerca del suo personale riscatto che comincerà proprio da. La carriera di, nato il 26 ...

