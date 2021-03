Milan-Udinese, Pioli: “Ibrahimovic nostro leader e arma in più. Zlatan a Sanremo? Guarderò la Juventus” (Di martedì 2 marzo 2021) Il Milan si prepara alla sfida casalinga contro l'Udinese.VIDEO Milan, da Romagnoli a Ibrahimovic: quanti infortuni muscolari! In tre mesi già 15 koI rossoneri dopo il successo dell'Olimpico contro la Roma vogliono continuare il proprio momento positivo per restare attaccati all'Inter capolista. Il tecnico Milanista, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match di San Siro che si disputerà mercoledì sera alle ore 20,45."I numeri parlano chiaro. È vero che senza i tifosi giocare in casa o fuori non è determinante, ci sono molte più vittorie in trasferta rispetto al passato. Giocare nel proprio stadio, essere nel tuo spogliatoio, dovrebbe darti vantaggi. L’Udinese è una squadra tecnica che può metterci in difficoltà. Ibra e ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Ilsi prepara alla sfida casalinga contro l'.VIDEO, da Romagnoli a: quanti infortuni muscolari! In tre mesi già 15 koI rossoneri dopo il successo dell'Olimpico contro la Roma vogliono continuare il proprio momento positivo per restare attaccati all'Inter capolista. Il tecnicoista, Stefano, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match di San Siro che si disputerà mercoledì sera alle ore 20,45."I numeri parlano chiaro. È vero che senza i tifosi giocare in casa o fuori non è determinante, ci sono molte più vittorie in trasferta rispetto al passato. Giocare nel proprio stadio, essere nel tuo spogliatoio, dovrebbe darti vantaggi. L’è una squadra tecnica che può metterci in difficoltà. Ibra e ...

