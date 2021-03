"L'emergenza è un'operazione militare". Quando Figliuolo parlò di vaccini in Senato (Di martedì 2 marzo 2021) “Flessibilità e duttilità, catena corta di comando, addestramento realistico, ampio bagaglio esperienziale derivante dalle attività nei teatri operativi”. Questi “i principi cardine dell’organizzazione militare e della moderna sanità militare” che il generale Figliuolo, nominato dal premier Draghi all’emergenza Covid al posto del manager Arcuri, illustrava lo scorso 24 novembre in un’audizione informale alla Commissione Difesa del Senato. Si trattava allora di tracciare il contributo della struttura militare, prima e durante la crisi pandemica, oggi di desumere le regole di ingaggio con cui il Comandante logistico dell’Esercito Figliuolo affronterà la madre delle battaglie per sconfiggere il virus: la distribuzione dei vaccini. Dunque, “procedure ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) “Flessibilità e duttilità, catena corta di comando, addestramento realistico, ampio bagaglio esperienziale derivante dalle attività nei teatri operativi”. Questi “i principi cardine dell’organizzazionee della moderna sanità” che il generale, nominato dal premier Draghi all’Covid al posto del manager Arcuri, illustrava lo scorso 24 novembre in un’audizione informale alla Commissione Difesa del. Si trattava allora di tracciare il contributo della struttura, prima e durante la crisi pandemica, oggi di desumere le regole di ingaggio con cui il Comandante logistico dell’Esercitoaffronterà la madre delle battaglie per sconfiggere il virus: la distribuzione dei. Dunque, “procedure ...

