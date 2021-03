Calcio | Tare | ' abbiamo rispettato regolamento e siamo venuti allo stadio'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - “Potrei dire tante cose ma le tengo per me… Noiil. Ora aspettiamo stando 45 minuti qua da, poi lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Avrei voluto giocare? Assolutamente sì. Conveniva anche a noi non giocare, ma il campionato va". Lo dice il direttore sportivo della Lazio, Igli, ai microfoni di Sky Sport, dOlimpico dove avrebbe dovuto giocarsi il match con il Torino, che non si è presentato per decisione della Asl del capoluogo piemontese. "Le cose sono state decise prima e vanno rispettate. Noiqua ed aspettiamo -prosegue ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sky, Tare è una furia: “Meglio che non parlo, noi abbiamo rispettato il… - sportli26181512 : Tare: 'La Lazio ha rispettato il protocollo. Siamo qui...': Prima del virtuale fischio d'inizio del match con il To… - vclemeno : Se chiudi gli occhi e ascolti quello che dice #Tare puoi pensare che sia #Paratici a parlare.Ora mi aspetto la stes… - sportface2016 : #LazioTorino, le parole di Igli #Tare - Daniele64181695 : @massicaroletti Fidati se parlo è perché sono informato bene, tare e lotito sono amici anche e soprattutto fuori da… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tare

ROMA - Il match tra Lazio e Torino non si giocherà . E durante la serata dell'Olimpico, il ds biancoceleste, Igli, ha commentato la situazione e non solo: " Potrei dire tante cose, ma le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio, aspettiamo 45' poi va tutto in mano agli ...Ore 18.20 - Il direttore sportivo della Lazio Igli: 'Avremmo voluto giocarla, ci poteva convenire non farlo ma il campionato va rispettato. Queste cose sono state decise prima, gli interessi ..."Le ragioni del Torino non devo capirle io, devo solo rispettare la Lega, ci sono tanti punti di vista ma non sta a me dirlo. Non voglio creare polemiche, l’unica cosa che conta è che noi siamo qui. N ...Ai microfoni di Sky Sport un Igli Tare molto arrabbiato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Potrei dire tante cose ma le tengo per me… Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo ...