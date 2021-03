Avincola | Elena Faggi | Folcast e Gaudiano | le Nuove Proposte della prima serata

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano: saranno loro ad aprire le danze del Festival di Sanremo 2021, i primi a battezzare il Teatro Ariston vuoto per la prima volta in attesa che si esibiscano i primi 13 Big selezionati da Amadeus per questa edizione. Il meccanismo, come sempre, è implacabile: i quattro giovani saranno subito sottoposti alla votazione della Giuria Demoscopica, della Sala Stampa e del Televoto, che peserà per il 34%. Le prime 2 canzoni classificate accederanno alla finale di venerdì 5 marzo, mentre le altre 2 saranno automaticamente eliminate, senza la possibilità di essere ripescate più avanti. Ma chi sono le prime quattro Nuove Proposte selezionate da AmaSanremo e pronte a farsi largo nel primo Festival in era pandemica della storia? https://www.youtube.com/watch?v=KJ63BZAHq1g