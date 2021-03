Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di martedì 2 marzo 2021) ? tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.30 – Lazio Torino, niente rinvio: la decisione della Lega Serie A – L’ANSA fa filtrare le indiscrezioni dalla Lega Serie A in merito a Lazio-Torino: niente rinvio e gara da disputare regolarmente domani alle 18:30. La nota ANSA Ore 21.00 – Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone: il comunicato – Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone: ecco il comunicato del club. Ore 18.30 – Lazio, vice Farris: «Abbiamo pagato a Bologna. Ora battiamo il Torino» – Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato in vista della sfida contro il Torino. Le sue parole sul match Ore ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) ?lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Lazio Torino, niente rinvio: la decisioneLegaA – L’ANSA fa filtrare le indiscrezioni dalla LegaA in merito a Lazio-Torino: niente rinvio e gara da disputare regolarmente domani alle 18:30. La nota ANSA Ore 21.00 – Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone: il comunicato – Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone: ecco il comunicato del club. Ore 18.30 – Lazio, vice Farris: «Abbiamo pagato a Bologna. Ora battiamo il Torino» – Massimiliano Farris, vice allenatoreLazio, ha parlato in vistasfida contro il Torino. Le sue parole sul match Ore ...

