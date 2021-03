“Suning senza rispetto”: lo sfogo di Eder che “avverte” l’Inter (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex attaccante dell’Inter Eder ha rilasciato un’intervista ad Oriental Sports Media raccontando la beffa per il fallimento dello Jiangsu Suning e avvertendo l’Inter che cerca un acquirente per il futuro. Eder ha raccontato che Suning non ha mantenuto le promesse nonostante la vittoria del campionato cinese in finale contro il Guanzghou Evergrande di mister Fabio Cannavaro. Le parole dell’attaccante italo-brasiliano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex attaccante delha rilasciato un’intervista ad Oriental Sports Media raccontando la beffa per il fallimento dello Jiangsundoche cerca un acquirente per il futuro.ha raccontato chenon ha mantenuto le promesse nonostante la vittoria del campionato cinese in finale contro il Guanzghou Evergrande di mister Fabio Cannavaro. Le parole dell’attaccante italo-brasiliano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : #Inter: '#Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore sup… - vorreiesserezz : Ripeto una domanda, fatta senza polemiche o provocazioni. I problemi di Suning possono incidere sull'Inter o no? Perché? - calciomercatoit : Parole pesanti di #Eder contro il Gruppo #Suning: 'Ci hanno semplicemente lasciati senza stipendio, non permettendo… - Vittoriog82 : RT @NicoSchira: L’ex #Inter e Samp #Eder attacca #Suning 'Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori dello #Jiangsu, ci… - corradone91 : RT @NicoSchira: L’ex #Inter e Samp #Eder attacca #Suning 'Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori dello #Jiangsu, ci… -