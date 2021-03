A febbraio denunciati 395 positivi per aver violato l’obbligo della quarantena. Oltre 30mila i sanzionati in tutta Italia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 395 le persone denunciate dalla Forze dell’ordine nel mese di febbraio per aver violato l’obbligo della quarantena, in quanto positive al Covid-19. Secondo l’ultimo report del Viminale, relativo per l’appunto al mese di febbraio, i controlli sono stati complessivamente 3.123.024. Le persone identificate sono state 2.763.754, di queste 30.182 sono state sanzionate. “Sono state effettuate – fa sapere ancora il ministero dell’Interno – 359.270 verifiche agli esercizi commerciali che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 1.863 titolari di attività e a 629 provvedimenti di chiusura”. Con riferimento alla settimana dal 22 al 28 febbraio, sono stati effettuati complessivamente 808.095 controlli (+1,6% rispetto alla precedente). ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 395 le persone denunciate dalla Forze dell’ordine nel mese diper, in quanto positive al Covid-19. Secondo l’ultimo report del Viminale, relativo per l’appunto al mese di, i controlli sono stati complessivamente 3.123.024. Le persone identificate sono state 2.763.754, di queste 30.182 sono state sanzionate. “Sono state effettuate – fa sapere ancora il ministero dell’Interno – 359.270 verifiche agli esercizi commerciali che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 1.863 titolari di attività e a 629 provvedimenti di chiusura”. Con riferimento alla settimana dal 22 al 28, sono stati effettuati complessivamente 808.095 controlli (+1,6% rispetto alla precedente). ...

