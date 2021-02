Ultime Notizie Roma del 28-02-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione che apre la luce in studio il comitato tecnico-scientifico e raccomanda la didattica a distanza per tutte le scuole delle zone rosse dove sia Superata una certa soglia di incidenza covid da domani istituti chiusi in Abruzzo Basilicata Campania Sardegna passerà per prima in zona Bianca Lombardia Marche e Piemonte saranno arancioni Basilicata e Molise zone rosse folla nelle tane l’ultimo weekend prima delle nuove restrizioni il tasso di positività cara al 5:08 % 253 decessi Per un totale di oltre 97 meno 500 da inizio pandemia in Germania superata quota 70 mila decessi negli Stati Uniti Ok della IV D ei al vaccino monodose della j&j è in arrivouna proroga per i versamenti relativi alle rate per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio Ma nessuno stop alle cartelle esattoriali Orlando lavora ...