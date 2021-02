"Vaccinate prima lei": 91enne cede la sua dose di vaccino alla madre di un disabile (Di sabato 27 febbraio 2021) “Vaccinate prima lei, è una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa”: con queste parole un 91enne si sarebbe rivolto ai sanitari per chiedere di cedere la propria dose di vaccino ad una madre di un disabile. La vicenda è stata riportata da La Nazione e segue l’appello lanciato nei giorni scorsi dalla stessa donna che chiedeva che anche i familiari delle persone fragili avessero una priorità nella vaccinazione anti Covid. L’anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione il prossimo giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi. Non è ancora chiaro se l’atto di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) “lei, è una mamma con un bambino, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa”: con queste parole unsi sarebbe rivolto ai sanitari per chiedere dire la propriadiad unadi un. La vicenda è stata riportata da La Nazione e segue l’appello lanciato nei giorni scorsi dstessa donna che chiedeva che anche i familiari delle persone fragili avessero una priorità nella vaccinazione anti Covid. L’anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione il prossimo giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi. Non è ancora chiaro se l’atto di ...

