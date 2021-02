Kena: Bridge of Spirits, i Rot diventano graziosi peluche da vincere nel nuovo giveaway di Ember Lab (Di sabato 27 febbraio 2021) Kena: Bridge of Spirits ha ammaliato tutti fin dal primo istante, ma non è merito solo delle grafica cartoonesca stile film animazione Disney/Pixar, del gameplay semplice ma efficace o delle sue musiche puramente fantasy. Ebbene no, le vere star di Kena sono i Rot, le simpatiche creaturine che accompagneranno la protagonista del gioco e, come visto in serie come Pikmin e Overlord, potranno aiutarla nel risolvere puzzle ambientali, oppure durante i combattimenti. Ancora non conosciamo appieno il ruolo di queste creature all'interno del gioco, ma una cosa è certa: tutti i giocatori li amano. Un fatto che non è passato inosservato agli sviluppatori: nella giornata di oggi, infatti, Ember Lab ha annunciato uno speciale giveaway Twitter dedicato a Kena: ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 febbraio 2021)ofha ammaliato tutti fin dal primo istante, ma non è merito solo delle grafica cartoonesca stile film animazione Disney/Pixar, del gameplay semplice ma efficace o delle sue musiche puramente fantasy. Ebbene no, le vere star disono i Rot, le simpatiche creaturine che accompagneranno la protagonista del gioco e, come visto in serie come Pikmin e Overlord, potranno aiutarla nel risolvere puzzle ambientali, oppure durante i combattimenti. Ancora non conosciamo appieno il ruolo di queste creature all'interno del gioco, ma una cosa è certa: tutti i giocatori li amano. Un fatto che non è passato inosservato agli sviluppatori: nella giornata di oggi, infatti,Lab ha annunciato uno specialeTwitter dedicato a: ...

