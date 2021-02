Isola dei Famosi 2021: ecco i concorrenti (Di sabato 27 febbraio 2021) Francesca Lodo e Roberto Ciufoli - Isola dei Famosi 2021 Nuovi naufraghi salpano in Honduras, direzione Isola dei Famosi. ecco chi sono i concorrenti protagonisti della quindicesima edizione del reality, quest’anno condotto su Canale 5 da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste e Massimiliano Rosolino inviato. Awed Awed Classe 1996, di Napoli, Awed è uno youtuber e conta sul suo canale circa 2 milioni di iscritti. Il suo vero nome è Simone Pauciello, ha partecipato nel 2016 al programma di SkyUno Social Face, ha preso parte al film di Massimo Boldi Natale al Sud e attualmente è impegnato su Mediaset Play con GF Vip Party insieme ad Annie Mazzuola per commentare cosa accade nella casa del Grande Fratello Vip 5. Awed su Instagram: quasi 1,7 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 febbraio 2021) Francesca Lodo e Roberto Ciufoli -deiNuovi naufraghi salpano in Honduras, direzionedeichi sono iprotagonisti della quindicesima edizione del reality, quest’anno condotto su Canale 5 da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste e Massimiliano Rosolino inviato. Awed Awed Classe 1996, di Napoli, Awed è uno youtuber e conta sul suo canale circa 2 milioni di iscritti. Il suo vero nome è Simone Pauciello, ha partecipato nel 2016 al programma di SkyUno Social Face, ha preso parte al film di Massimo Boldi Natale al Sud e attualmente è impegnato su Mediaset Play con GF Vip Party insieme ad Annie Mazzuola per commentare cosa accade nella casa del Grande Fratello Vip 5. Awed su Instagram: quasi 1,7 ...

