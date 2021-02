I blackout durante i temporali: ora è possibile prevederli (Di sabato 27 febbraio 2021) In Finlandia le tempeste possono verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno. Questo è un problema perché la Finlandia è ricca di foreste e la caduta degli alberi può abbattere le linee elettriche e disabilitare i trasformatori, causando interruzioni di corrente per centinaia di migliaia di persone all’anno. I ricercatori dell’Università di Aalto e dell’Istituto meteorologico finlandese (FMI) stanno utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per cercare di prevedere quando si verificano questi blackout causati dal tempo. Il loro nuovo metodo può ora prevedere queste tempeste con giorni di anticipo, consentendo alle compagnie elettriche di preparare le loro squadre di riparazione prima ancora che la tempesta si sia verificata. “Il nostro modello precedente ha esaminato temporali locali di breve durata. Abbiamo ora creato ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) In Finlandia le tempeste possono verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno. Questo è un problema perché la Finlandia è ricca di foreste e la caduta degli alberi può abbattere le linee elettriche e disabilitare i trasformatori, causando interruzioni di corrente per centinaia di migliaia di persone all’anno. I ricercatori dell’Università di Aalto e dell’Istituto meteorologico finlandese (FMI) stanno utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per cercare di prevedere quando si verificano questicausati dal tempo. Il loro nuovo metodo può ora prevedere queste tempeste con giorni di anticipo, consentendo alle compagnie elettriche di preparare le loro squadre di riparazione prima ancora che la tempesta si sia verificata. “Il nostro modello precedente ha esaminatolocali di breve durata. Abbiamo ora creato ...

QuotidianPost : I blackout durante i temporali: ora è possibile prevederli - AlessandroLan11 : Ascoltare questa puntata è come accendere una torcia durante un blackout. Grazie @CarloCalenda @OGiannino @recifar… - francobus100 : Nonna e tre nipotini muoiono in un incendio domestico mentre cercano di riscaldarsi durante in blackout… - giancarlodeoda1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA Gelo, nonna e tre nipoti morti in #Texas: avevano acceso il camino per riscalda… -