Vaccino, l'appello di Oxfam ed Emergency a Draghi: "Liberalizzare brevetti" (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Oxfam ed Emergency hanno inviato quest'oggi una lettera al governo del primo ministro Mario Draghi e ai ministri degli Esteri, della Salute e dello Sviluppo economico, affinché l'Italia si impegni in sede europea e alla prossima riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) dell'1 marzo, per la liberalizzazione dei brevetti, "ponendo fine al monopolio delle case farmaceutiche".

