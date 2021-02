Termini, San Giovanni e Esquilino, cinque arresti in quattro diversi episodi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – San Giovanni, Termini ed Esquilino: 5 persone arrestate dalla Polizia di Stato nel pomeriggio/sera di ieri. Il primo arrestato e’ una giovane borseggiatrice fermata alla Stazione Termini, prima dal personale della metro e poi dagli agenti del commissariato Viminale. Praticamente nello stesso momento gli investigatori del VII Distretto San Giovanni, seguendo una segnalazione giunta al 112 NUE, hanno arrestato 2 ragazzi che stavano rubando uno scooter: a nulla e’ valsa la loro organizzazione fatta da palo ed esecutore materiale. Sequestrati 2?spadini”, del nastro adesivo ed un jack elettrico. Gli stessi agenti, perquisendo l’auto di uno dei due, hanno trovato una mazza da baseball ed un coltello a serramanico. In serata, tra via Milazzo e via Venezia, i poliziotti del commissariato Viminale hanno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Saned: 5 persone arrestate dalla Polizia di Stato nel pomeriggio/sera di ieri. Il primo arrestato e’ una giovane borseggiatrice fermata alla Stazione, prima dal personale della metro e poi dagli agenti del commissariato Viminale. Praticamente nello stesso momento gli investigatori del VII Distretto San, seguendo una segnalazione giunta al 112 NUE, hanno arrestato 2 ragazzi che stavano rubando uno scooter: a nulla e’ valsa la loro organizzazione fatta da palo ed esecutore materiale. Sequestrati 2?spadini”, del nastro adesivo ed un jack elettrico. Gli stessi agenti, perquisendo l’auto di uno dei due, hanno trovato una mazza da baseball ed un coltello a serramanico. In serata, tra via Milazzo e via Venezia, i poliziotti del commissariato Viminale hanno ...

