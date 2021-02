Parigi valuta 3 settimane di lockdown totale Vicesindaco | “Coprifuoco è solo semi-prigione che non finisce mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La Francia sta registrando negli ultimi giorni un aumento dei contagi – ieri 25mila, due giorni fa ha invece sforato i 30mila – che ha spinto alcune aree – tra cui Dunkerque e Costa azzurra – a implementare nuove restrizioni. Ma l’andamento dei casi preoccupa anche– dove il 1 marzo riaprono le scuole al termine delle vacanze di febbraio – e ilEmmanuel Gregoire ha dichiarato che la capitale stando l’ipotesi di une indipendente dal resto della Francia di treper poi riaprire tutte le attività in maggiore sicurezza. L’attualenotturno in vigore dal 15 dicembre – come in tutta la Francia – dalle 18 alle 6 in tutta la Francia, secondo Gregoire, equivale a una “mezza misura con cattivi risultati”, una ...