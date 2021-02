Grillo è su tutte le furie | piano Conte anticipato?

Leggi su zon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La fuga di notizie ha destabilizzato ildi. Ora, per salvare il Movimento, il garante ha deciso di anticipare ilQual è questodi cui tanto si parla? O meglio, di cui non si sarebbe dovuto parlare perché doveva restare segreto, almeno secondo l’opinione di? Il cofondatore del Movimento ce la sta mettendo tutta per salvare il salvabile di un Movimento che è cambiato in 10 anni così tanto da non riconoscersi più. Da quando il Governo Draghi è divenuto realtà spazzando via l’avvocato del popolo, il Movimento ha subito una forte spaccatura tra gli oppositori e i sostenitori di questo nuovo Governo con Di Battista in prima fila pronto a schierarsi con i rivoltosi.si è preso gli applausi ed è tornato nel ...