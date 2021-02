Governo | Cdm riforma ministeri | arrivano Mite e MiC e nascono Cite e Citd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Roberto Cingolani, del ministro per il coordinamento di iniziative nel settore del Turismo Massimo Garavaglia, del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei. Lo rende noto palazzo Chigi. Il testo istituisce il Ministero della transizione ecologica, che assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ...