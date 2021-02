Uomini e donne oggi | 25 febbraio | Roberta stupita per Riccardo e Antonella

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo appuntamento pomeridiano in compagnia di(25) abbiamo avuto modo di vedere la prima parte della registrazione tenutasi il 16 di questo mese. Si inizia, diversamente dalle altre volte, dalla presentazione di una nuova signora: si chiama Isabella, nata a Roma, ma vive e lavora a Ravenna. Divorziata da 15 anni, non ha figli e al momento non è attratta da nessun uomo del parterre. Si presenta anche un’altra dama: si chiama Elsa, 72 anni, nata a Roma, ma vive a Vicenza. Dice di aver lavorato a Torino ed è per questo che ha conosciuto in passato Gemma. E, a proposito della bionda dama piemontese, si continua proprio da lei, facendoci vedere sia un riassunto di quello andato in onda la volta scorsa e sia il suo sfogo con la redazione, nel quale si scaglia duramente non solo contro Maurizio ...