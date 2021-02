PS5, Xbox Series X/S, GPU e la piaga dei bagarini: il governo UK risponde a una petizione sulla legge per debellarli (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo del Regno Unito ha pubblicato una risposta ufficiale a una petizione online che chiede una modifica della legge per contrastare i bagarini. La petizione, creata da Richard Glover, ha ricevuto oltre 15.500 firme, suscitando così una risposta dal Department for Business, Energy and Industrial Strategy. Sia PlayStation 5 che Xbox Series X sono state molto richieste sin dalla loro uscita alla fine del 2020, con le scorte esaurite subito dopo il lancio. Entrambe le console sono disponibili per l'acquisto su siti di aste come eBay con prezzi gonfiati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildel Regno Unito ha pubblicato una risposta ufficiale a unaonline che chiede una modifica dellaper contrastare i. La, creata da Richard Glover, ha ricevuto oltre 15.500 firme, suscitando così una risposta dal Department for Business, Energy and Industrial Strategy. Sia PlayStation 5 cheX sono state molto richieste sin dalla loro uscita alla fine del 2020, con le scorte esaurite subito dopo il lancio. Entrambe le console sono disponibili per l'acquisto su siti di aste come eBay con prezzi gonfiati. Leggi altro...

