Maria De Filippi avrebbe fatto mettere nel suo contratto Mediaset una clausola choc che riguarda Barbara d’Urso (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi Dagospia avrebbe riportato una notizia davvero choc che riguarderebbe da vicino due delle conduttrici di punta di Mediaset: Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, Maria De Filippi avrebbe stipulato un contratto con l’azienda con una clausola davvero molto particolare! Quale? Barbara d’Urso non potrebbe mai parlare dei programmi della De Filippi né, tanto meno, ospitare i personaggi delle sue trasmissioni. La vera spina nel fianco di Barbara d’Urso in Mediaset si chiama Maria De Filippi. Ma da ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi Dagospiariportato una notizia davveroche riguarderebbe da vicino due delle conduttrici di punta diDe. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti,Destipulato uncon l’azienda con unadavvero molto particolare! Quale?non potrebbe mai parlare dei programmi della Dené, tanto meno, ospitare i personaggi delle sue trasmissioni. La vera spina nel fianco diinsi chiamaDe. Ma da ...

