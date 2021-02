Governo | le gaffe e i post social compromettenti dei 39 viceministri e sottosegretari

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Tra 39 traappena nominati nell’esecutivo Draghi, non pochi sono quelli che hanno uno scheletro nell’armadio. Il Corriere della Sera ha passato in rassegna tutte le uscite a vuoto suie non dei nuovi componenti della squadra di, alcuni anche diretti personalmente a Mario Draghi. È il caso ad esempio di Carlo Sibilia appena nominatoo al ministero dell’Interno che nel 2017 definiva con un tweet il suo attuale presidente del Consiglio un “bankster”, fantasiosa combinazione tra “banker” e “gangster”, scrivendo inoltre che l’ex presidente della Bce “andrebbe arrestato”. Oppure, forse dovrà giustificarsi dei suoi contributiun altroo al ...