De Magistris perplesso su Draghi | “Sembra che sia arrivato il Messia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo cittadino Luigi deha smorzato gli animi sull’alone di positività che aleggia attorno al nuovo Presidente del Consiglio Mario. Secondo la fascia tricolore confida nel nuovo premier ma ha il timore che non possa bastare per risollevare le sorti del paese. Queste le parole del sindaco Luigi dea Radio Crc: “Ora c’èche siail. Ci auguriamo che un economista di grande esperienza e credibilità internazionale, con la sua competenza e autorevolezza, possa dare una svolta almeno sul piano dell’economia, dei ristori e del sostegno finanziario. Ora tutti stanno prendendo le distanze dal Conte 2 che prima tutti sostenevano. In ogni dibattito c’è l’elenco di tutte le cose ...