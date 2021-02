Napoli, fanghi sversati in mare da impianti di depurazione: 16 arresti, indagati anche poliziotti – Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nessun rispetto per l’ambiente e fanghi sversati in mare da due impianti di depurazione alla faccia della legge. Questo è quanto scoperto da un’indagine coordinata dalla Dda di Napoli che ha arrestato 16 persone (tutte ai domiciliari, tranne 3 di loro). Quello che emerge fa paura: ogni giorno sarebbe stato sversato, da Acerra e Marcianise, un “cassone” di fanghi, come scrive Il Mattino. Tra gli indagati anche esponenti della polizia. L’accusa, a vario titolo, è di corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Rivenuta persino una somma di denaro talmente ingente da essere trasportata con un carrello. Finiscono nell’inchiesta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nessun rispetto per l’ambiente einda duedialla faccia della legge. Questo è quanto scoperto da un’indagine coordinata dalla Dda diche ha arrestato 16 persone (tutte ai domiciliari, tranne 3 di loro). Quello che emerge fa paura: ogni giorno sarebbe stato sversato, da Acerra e Marcianise, un “cassone” di, come scrive Il Mattino. Tra gliesponenti della polizia. L’accusa, a vario titolo, è di corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Rivenuta persino una somma di denaro talmente ingente da essere trasportata con un carrello. Finiscono nell’inchiesta ...

r50 : Napoli, fanghi sversati in mare da impianti di depurazione: 16 arresti, indagati anche poliziotti – Il video - r50 : @Open_gol verificate su eventuali errori di condivisione. Es. Articolo fanghi Napoli con link che rimanda ad altro articolo. - VCastelvolturno : Napoli, 16 arresti oggi: fanghi sversati in mare da impianti di depurazione, indagati anche poliziotti - lucio_funk : RT @valeriorenzi: Bloody Money, il reggente del clan Cimmino augura la morte ai giornalisti di @fanpage per aver fatto saltare l’affare dei… - svirgola2 : RT @valeriorenzi: Bloody Money, il reggente del clan Cimmino augura la morte ai giornalisti di @fanpage per aver fatto saltare l’affare dei… -