Mara Venier furiosa dopo la bufala sul marito morto | ' È vivo Vergognatevi' La reazione sui social

confessionaIe : Mara Venier non crede nell’amore di dayane per rosalinda, quindi anche la maggior attivista del paese per quanto ri… - zazoomblog : Mara Venier dopo la bufala sul marito morto: «È vivo. Vergognatevi». La reazione sui social - #Venier #bufala… - generacomplotti : RT @GiuseppeporroIt: Sito web annuncia la morte del marito di Mara Venier, ma è una fake news: la durissima (e giustissima) reazione della… - GiuseppeporroIt : Sito web annuncia la morte del marito di Mara Venier, ma è una fake news: la durissima (e giustissima) reazione del… - generacomplotti : RT @zazoomblog: Mara Venier: “Ma che cazo scrivete! Siete delle medeeeeee!!”. La conduttrice contro l’ignobile fake news - #Venier: #scriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

'Nicola Carraro, marito: è morto. Ci mancherà', è questo il titolone 'acchiappaclic' apparso su un sito qualche ora fa spingendo molte persone a porgere alla conduttrice di Domenica In le ...risponde alla fake news sulla morte del marito: "È vivo e sta benissimo. Vergognatevi" Durissimo lo sfogo della conduttrice dopo le false notizie circolate online sul marito, dato per ...Non c'è limite al cattivo gusto. Mara Venier ha condiviso uno sfogo dopo che il marito Nicola Carraro era stato dato per morto sul web. Una "bufala" e ...Non ha potuto non intervenire, dopo che era stata lanciata in rete, una notizia inventata, che ha fatto il giro del web: la Venier era a dir poco furiosa per quello che era stato scritto. “Siete delle ...