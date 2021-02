La pandemia rappresenta una “grande opportunità” per le mafie, è allarme della Dia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La Dia, Direzione investigativa antimafia, lancia l’allarme: la pandemia di Covid-19 rappresenta una “grande opportunità” per le mafie e lo snellimento delle procedure d’affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporterà “seri rischi di infiltrazione mafiosa dell’economia legale, specie nel settore sanitario”. Inoltre, è “oltremodo probabile” che i clan tentino di intercettare i finanziamenti per le grandi opere e la riconversione alla green economy. L’allarme della Dia è contenuto nell’ultima Relazione semestrale, presentata al Parlamento, in cui si evidenziano i seri rischi di infiltrazione e la crescita di riciclaggio e corruzione. Le indagini raccontano di una criminalità organizzata che durante il lockdown ha ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La Dia, Direzione investigativa antimafia, lancia l’: ladi Covid-19una “” per lee lo snellimento delle procedure d’affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporterà “seri rischi di infiltrazione mafiosa dell’economia legale, specie nel settore sanitario”. Inoltre, è “oltremodo probabile” che i clan tentino di intercettare i finanziamenti per le grandi opere e la riconversione alla green economy. L’Dia è contenuto nell’ultima Relazione semestrale, presentata al Parlamento, in cui si evidenziano i seri rischi di infiltrazione e la crescita di riciclaggio e corruzione. Le indagini raccontano di una criminalità organizzata che durante il lockdown ha ...

