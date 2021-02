Federica Sciarelli, quell’enorme ematoma sul suo viso ha creato il panico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federica Sciarelli qualche temo fa si era presentata in diretta tv a Chi L’Ha Visto con un enorme ematoma sul viso: si è pensato al peggio. E’ stata da sempre un vero e proprio punto di riferimento del servizio pubblico in casa Rai, una grande giornalista che ha da sempre parlato di tantissimi casi di Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.qualche temo fa si era presentata in diretta tv a Chi L’Ha Visto con un enormesul: si è pensato al peggio. E’ stata da sempre un vero e proprio punto di riferimento del servizio pubblico in casa Rai, una grande giornalista che ha da sempre parlato di tantissimi casi di

LellyMellyy : Me lo ricordavo diverso 'Chi l'ha visto?'. E anche Federica Sciarelli. @yotobi - tuttotv_info : Chi l’ha visto?, puntata di mercoledì 24 febbraio 2021 Chi l’ha visto?, puntata di mercoledì 24 febbraio 2021Mercol… - cricri071119 : Il presidente Mattarella.. Per me si sta rilevando una grossa delusione.. E allora cosa dovrebbe avere Federica Sci… - LorenzoMainieri : Dottori in corsia: alle 23:15 su @RaiTre con Federica Sciarelli - Mamox__ : Stasera alle 23.15 con la nostra Federica Sciarelli. Programma emozionante ed educativo. Non mancate se potete, ne… -