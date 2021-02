WTA Adelaide 2021, i risultati del 23 febbraio. Shelby Rogers è già ai quarti, fuori Jasmine Paolini (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi, martedì 23 febbraio, è stato completato il primo turno e sono scattati gli ottavi del torneo WTA Adelaide 2021 di tennis, di categoria 500. Nella giornata odierna è uscita di scena l’unica azzurra in tabellone, Jasmine Paolini, battuta dalla statunitense Coco Gauff, vittoriosa per 6-4 6-7 6-2. I due derby australiani premiano Maddison Inglis, che batte Samantha Stosur per 5-7 7-5 6-4, e Storm Sanders, la quale supera Ajla Tomljanovic per 6-1 6-2. La polacca Iga Swiatek elimina la statunitense Madison Brengle per 6-3 6-4, mentre la svizzera Jil Belen Teichmann batte la francese Kristina Mladenovic con lo score di 6-2 7-6. La croata Petra Martic supera in rimonta la russa Ludmilla Samsonova con il punteggio di 4-6 6-0 7-5, mentre la kazaka Yulia Putintseva batte la teutonica Laura Siegemund con un ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi, martedì 23, è stato completato il primo turno e sono scattati gli ottavi del torneo WTAdi tennis, di categoria 500. Nella giornata odierna è uscita di scena l’unica azzurra in tabellone,, battuta dalla statunitense Coco Gauff, vittoriosa per 6-4 6-7 6-2. I due derby australiani premiano Maddison Inglis, che batte Samantha Stosur per 5-7 7-5 6-4, e Storm Sanders, la quale supera Ajla Tomljanovic per 6-1 6-2. La polacca Iga Swiatek elimina la statunitense Madison Brengle per 6-3 6-4, mentre la svizzera Jil Belen Teichmann batte la francese Kristina Mladenovic con lo score di 6-2 7-6. La croata Petra Martic supera in rimonta la russa Ludmilla Samsonova con il punteggio di 4-6 6-0 7-5, mentre la kazaka Yulia Putintseva batte la teutonica Laura Siegemund con un ...

