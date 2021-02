Sondaggi elettorali SWG, Fratelli d’Italia avanza, +1,3% in una settimana (Di martedì 23 febbraio 2021) La luna di miele tra gli italiani e Mario Draghi sembra continuare secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG, ma appare più flebile. E non è un caso se a guadagnare molto consenso è solo l’unico partito di opposizione a questo governo di larghe intese, ovvero Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni cresce in una settimana di bene l’1,3% andando al 17,5%, a meno di un punto dal PD, che invece perde mezzo punto e scende al 18,3%, al di sotto del livello delle già pessime, per il PD stesso, elezioni del 2018. In calo anche la Lega, che scendendo del 0,4% va al 23,1%. Stabile nonostante la maretta interna e le espulsioni, il Movimento 5 Stelle, al 15,4%. Guadagna invece Forza Italia, che sale del 0,6%, arrivando al 7,5%, un livello piuttosto alto per SWG. In perdita sia ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 febbraio 2021) La luna di miele tra gli italiani e Mario Draghi sembra continuare secondo gli ultimidi SWG, ma appare più flebile. E non è un caso se a guadagnare molto consenso è solo l’unico partito di opposizione a questo governo di larghe intese, ovvero. Il partito di Giorgia Meloni cresce in unadi bene l’1,3% andando al 17,5%, a meno di un punto dal PD, che invece perde mezzo punto e scende al 18,3%, al di sotto del livello delle già pessime, per il PD stesso, elezioni del 2018. In calo anche la Lega, che scendendo del 0,4% va al 23,1%. Stabile nonostante la maretta interna e le espulsioni, il Movimento 5 Stelle, al 15,4%. Guadagna invece Forza Italia, che sale del 0,6%, arrivando al 7,5%, un livello piuttosto alto per SWG. In perdita sia ...

