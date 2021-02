Open Fiber, fibra ultraveloce arrivata in altri quattro comuni del Trentino (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Mezzolombardo, Calceranica al Lago, Mazzin e Pieve di Bono-Prezzo sono i nuovi comuni delle aree bianche (periferiche) del Trentino che, da qualche settimana, possono beneficiare della connettività in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home). La comunicazione arriva da Open Fiber, la società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto il territorio provinciale. Complessivamente sono circa 33mila gli utenti di 37 comuni che, a oggi, dispongono già di infrastrutture ultrabroadband e che possono quindi rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber per attivare un servizio quanto più congeniale alle proprie esigenze di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Mezzolombardo, Calceranica al Lago, Mazzin e Pieve di Bono-Prezzo sono i nuovidelle aree bianche (periferiche) delche, da qualche settimana, possono beneficiare della connettività inottica Ftth (To The Home). Lacazione arriva da, la società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto il territorio provinciale. Complessivamente sono circa 33mila gli utenti di 37che, a oggi, dispongono già di infrastrutture ultrabroadband e che possono quindi rivolgersi agli operatori partner diper attivare un servizio quanto più congeniale alle proprie esigenze di ...

