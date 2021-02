Assorbenti gratuiti | così la Francia vuole rompere il tabù delle mestruazioni e “liberare” le donne

(Di martedì 23 febbraio 2021) Le università francesi metteranno a disposizione distributoridiper le studentesse. Lo ha annunciato oggi la ministra dell’istruzione superiore, Frederique Vidal. Già 30 licei hanno installato distributori diCome ha rilevato la Vidal su Twitter, una studentessa su 3 ha dei problemi economici relativi all’acquisto diigienici. Intanto già 30 licei francesi hanno installato distributori dinel 2020, e centinaia di altri lo faranno nel corso dell’anno. La lotta contro lo “stigma”Il tema del costo degli, accompagnato a quello della lotta contro lo stigma del periodo mestruale, è sempre più all’ordine del giorno in diversi paesi. A novembre il governo locale scozzese, non ...

ilpost : La Nuova Zelanda garantirà assorbenti gratuiti a tutte le studentesse - babyzenzy : RT @LaStampa: Francia, il governo: “Assorbenti gratuiti nelle università” - alinatede : RT @LaStampa: Francia, il governo: “Assorbenti gratuiti nelle università” - LaStampa : Francia, il governo: “Assorbenti gratuiti nelle università” - messveneto : Francia, il governo: “Assorbenti gratuiti nelle università”: Secondo la ministra dell’Istruzione, una studentessa s… -

Ultime Notizie dalla rete : Assorbenti gratuiti

La Nuova Venezia

A fine novembre la Scozia è stata il primo Paese al mondo a prendere la decisione di renderegliin tutti gli edifici pubblici.Parigi, 23 feb 14:34 - Il ministro dell'Insegnamento superiore francese, Frederique Vidal, ha annunciato che gliper le studentesse universitarie sarannoa partire dalle prossime settimane. La misura si inserisce nell'ambito della strategia preparata dal governo per lottare contro la ...PARIGI. Le università francesi metteranno a disposizione distributori gratuiti di assorbenti per le studentesse. Lo ha annunciato oggi la ministra dell'Istruzione superiore, Frederique Vidal.La ministra per l'Insegnamento superiore e la Ricerca, Frédérique Vidal, ha annunciato che da settembre saranno gratuiti e disponibili in appositi distributori in tutte le università e le residenze st ...