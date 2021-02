Al via i lavori di riqualificazione di Palazzo Borgomanero (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono in partenza i lavori di ristrutturazione di Palazzo Borgomanero (conosciuto anche come villino ex Amga) recentemente passato di proprietà da SSM Sistema Soste Mobilità Spa ad una delle società facenti capo all’imprenditore Alessandro Salvatelli, già impegnato sul fronte del restauro del prestigioso Palazzo Dorta ai piedi del Castello. L’immobile, adiacente al parcheggio del Teatro Giovanni da Udine e confinante con viale Trieste e via Carlo Caneva, risale alla fine dell’Ottocento ed era in origine l’abitazione della famiglia Borgomanero. Nel 1931 fu acquistato dal Comune di Udine ed utilizzato, a partire dal 1933, dall’azienda municipalizzata del gas; nel dopoguerra, al piano terra trovarono alloggio gli sfollati, mentre il resto dell’edificio ospitava gli uffici e la residenza del direttore ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono in partenza idi ristrutturazione di(conosciuto anche come villino ex Amga) recentemente passato di proprietà da SSM Sistema Soste Mobilità Spa ad una delle società facenti capo all’imprenditore Alessandro Salvatelli, già impegnato sul fronte del restauro del prestigiosoDorta ai piedi del Castello. L’immobile, adiacente al parcheggio del Teatro Giovanni da Udine e confinante con viale Trieste e via Carlo Caneva, risale alla fine dell’Ottocento ed era in origine l’abitazione della famiglia. Nel 1931 fu acquistato dal Comune di Udine ed utilizzato, a partire dal 1933, dall’azienda municipalizzata del gas; nel dopoguerra, al piano terra trovarono alloggio gli sfollati, mentre il resto dell’edificio ospitava gli uffici e la residenza del direttore ...

