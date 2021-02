Olimpia Milano cade a San Pietroburgo 79-70

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel recupero della quinta giornata di Eurolega, l’viene sconfitta dallo Zenit Sanal termine di un match più difficile del previsto. Nonostante questa battuta d’arresto, i meneghini conservano il terzo posto in classifica. Zenit-79-70: cosa è successo? Gli uomini di Messina vanno subito avanti con i cinque punti di Shields, ma i russi rispondono con un netto 10-0 dovuto ai 6 punti di Gudaitis. Coach Messina chiede subito un time-out, dopo il quale i suoi ragazzi si svegliano, ma alla fine del primo quarto è 19-15 a favore dei padroni di casa. Anche l’avvio del secondo quarto sorride ai russi che si porta sul +11( 33-22), manon demorde arrivandona chiudere l’intervallo con solo due punti di svantaggio (40-38). Ad inizio ripresa, ...

Possiamo allora ricordare il freschissimo precedente del 28 gennaio scorso, quando l'vinse con il punteggio di 82 - 76 al Forum di Assago contro lo Zenit San Pietroburgo, un successo ...Il match tra lo Zenit San Pietroburgo e l'Olimpia Milano, valevole per il recupero della quinta giornata di Eurolega, termina con il punteggio di 79-70. La cronaca ...Brutta sconfitta per Olimpia Milano che cade a San Pietroburgo a causa di un match molto difficile soprattutto in avvio e nel finale ...