Derby tranquillo, ma bravo Doveri. Atalanta, manca un rigore. Glik, giusto il rosso (Di lunedì 22 febbraio 2021) La moviola delle partite domenicali della ventitreesima giornata di Serie A: MILAN - INTER — Doveri governa in tranquillità il Derby, anche perché non ci sono episodi molto rilevanti. Il fischietto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) La moviola delle partite domenicali della ventitreesima giornata di Serie A: MILAN - INTER —governa in tranquillità il, anche perché non ci sono episodi molto rilevanti. Il fischietto ...

