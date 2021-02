Domenica Live, morte Luigi Tenco: Lino Patruno fa un passo indietro sulle sue dichiarazioni (Di domenica 21 febbraio 2021) A Domenica Live Barbara d’Urso è tornata sul mistero della morte di Luigi Tenco in quel Festival di Sanremo del 1967 quando, dopo l’eliminazione della canzone cantata in coppia con Dalidà, Tenco si tolse la vita nella camera 219 dell’Hotel Savoy. Fino ad ora questa è stata la versione che per anni è rimbalzata in libri, studi televisivi, articoli di giornali… uno dei tanti gialli della storia della musica. Recentemente però, qualcosa è cambiato e forse un’altra verità sulla tragica morte di Luigi Tenco sembra pronta ad emergere. E se il cantautore non si fosse suicidato? Questa domanda è emersa grazie anche ad alcune dichiarazioni fatte da Lino Patruno, ospite insieme a Iva ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) ABarbara d’Urso è tornata sul mistero delladiin quel Festival di Sanremo del 1967 quando, dopo l’eliminazione della canzone cantata in coppia con Dalidà,si tolse la vita nella camera 219 dell’Hotel Savoy. Fino ad ora questa è stata la versione che per anni è rimbalzata in libri, studi televisivi, articoli di giornali… uno dei tanti gialli della storia della musica. Recentemente però, qualcosa è cambiato e forse un’altra verità sulla tragicadisembra pronta ad emergere. E se il cantautore non si fosse suicidato? Questa domanda è emersa grazie anche ad alcunefatte da, ospite insieme a Iva ...

