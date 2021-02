Lorenzo Rossi: "Il primo incontro con mio padre Vasco a 14 anni" (Di sabato 20 febbraio 2021) A parlare è Lorenzo, il figlio di Vasco Rossi che, in un'intervista a Leggo, sceglie di raccontare il primo incontro con suo padre avvenuto quando era quattordicenne. La rockstar lo ha, infatti, ... Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) A parlare è, il figlio diche, in un'intervista a Leggo, sceglie di raccontare ilcon suoavvenuto quando era quattordicenne. La rockstar lo ha, infatti, ...

Nadia__Rossi : RT @doubleG____: papà Lorenzo ti voglio bene ?? #tzvip - Donatel12274922 : @ALESSAN96222456 @guerini_lorenzo Eravamo il top, l'assenza di Rossi si fa sentire. Se l'organizzazione non diventa… - Giobbistic : @AngyFra89 @homersimo Vero entra duro, però quando entrava duro su Stoner e Lorenzo andava bene. Come diceva Rossi:… - lamescolanza : Il figlio di #VascoRossi, Lorenzo, racconta il primo incontro col padre quando aveva già 14 anni - Il Decoder - alliancesrpg : lorenzo zurzolo as lord alessandro rossi. -